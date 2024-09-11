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  4. «Даже не уровень низших лиг». Эксперт раскритиковал лидера сборной Украины
Лига наций
11 сентября 2024, 12:32 |
1525
0

«Даже не уровень низших лиг». Эксперт раскритиковал лидера сборной Украины

Однако Олегу Федорчуку понравился ассист Николая Шапаренко

11 сентября 2024, 12:32 |
1525
0
«Даже не уровень низших лиг». Эксперт раскритиковал лидера сборной Украины
Олег Федорчук

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук оценил игру полузащитника киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Николая Шапаренко в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3):

«Нервы, результативная ошибка. Вообще же тот эпизод с первым пропущенным голом – это детский сад. Я бы даже сказал, что это не уровень низших лиг, куда там УПЛ.

Но потом Шапаренко выдал филигранную передачу на Ваната. Было заметно, что Николай нацелил этот мяч прямо на Ваната. Для Шапаренко это был важный ассист, хотя порой он не может найти себе места на поле в сборной».

Итоговая оценка Шапаренко по мнению Федорчука – 6.5/10.

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сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина Олег Федорчук Николай Шапаренко
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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