Легендарный защитник Реала получил неожиданный вариант продолжения карьеры

Бразильский «Коринтианс» следит за испанским центральным защитником Серхио Рамосом, сообщает издание Itatiaia.

По информации источника, переговоры между сторонами еще не состоялись, но клубу уже известны финансовые запросы 38-летнего футболиста, и пока маловероятно, что бразильцам удастся их удовлетворить.

В сезоне 2023/24 Серхио Рамос провел 37 матчей за «Севилью», отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Сейчас он является свободным агентом, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2.5 миллиона евро.

Ранее «Коринтианс» официально объявил о подписании нидерландского нападающего Мемфиса Депая.