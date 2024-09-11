Легендарный защитник Реала получил неожиданный вариант продолжения карьеры
Серхио Рамос может подписать контракт с «Коринтиансом»
Бразильский «Коринтианс» следит за испанским центральным защитником Серхио Рамосом, сообщает издание Itatiaia.
По информации источника, переговоры между сторонами еще не состоялись, но клубу уже известны финансовые запросы 38-летнего футболиста, и пока маловероятно, что бразильцам удастся их удовлетворить.
В сезоне 2023/24 Серхио Рамос провел 37 матчей за «Севилью», отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Сейчас он является свободным агентом, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2.5 миллиона евро.
Ранее «Коринтианс» официально объявил о подписании нидерландского нападающего Мемфиса Депая.
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