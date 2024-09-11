Павел ШУЛЬЦ – о дубле в ворота Украины: «Второй гол я забил красиво»

Во вторник вечером Павел Шульц дебютировал за сборную Чехии в домашнем матче и дважды забил в первом тайме матча с Украиной, что помогло команде выиграть со счетом 3:2.

«Я очень рад, что мы набрали три очка после поражения в Грузии. Я очень рад, что смог принять участие в матче.

Второй гол забить было непросто. Я знал, что мяч отскочит ко мне, но мой партнер по команде все равно вынужден был уклоняться. И все же я пробил красиво.

Сборная – это действительно самое большое, чего ты можешь добиться. Я очень рад, что мне выпал такой шанс, и игра прошла хорошо, так что ощущения просто потрясающие», – сказал полузащитник «Виктории Пльзень» в интервью CT Sport.

ГОЛ! 2:1 Шульц, 45+2 мин.