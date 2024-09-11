«Только начало». Экс-игрок сборной оценил будущее Украины в Лиге наций

Бывший игрок национальной сборной Игорь Жабченко оценил перспективы «сине-желтых» в новом розыгрыше Лиги наций:

«Это только начало дистанции. Если выиграть все оставшиеся матчи, можно уверенно пойти дальше. Все зависит от нас. К тому же, в октябре-ноябре сборная Украины традиционно набирает обороты – это лучший период для «сине-желтых», чем сентябрь. Уверен, в дальнейшем мы увидим другую сборную Украины».

После поражения от Чехии (2:3) Украина занимает последнее место в группе 1 дивизиона В Лиги наций, набрав 0 очков в 2 матчах. Для прямого повышения в дивизион А нужно занять первое место в квартете, а для участия в плей-офф за промоушн – финишировать вторыми.