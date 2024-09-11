«Только начало». Экс-игрок сборной оценил будущее Украины в Лиге наций
Игорь Жабченко верит, что у сине-желтых все еще есть шансы на выход в дивизион А
Бывший игрок национальной сборной Игорь Жабченко оценил перспективы «сине-желтых» в новом розыгрыше Лиги наций:
«Это только начало дистанции. Если выиграть все оставшиеся матчи, можно уверенно пойти дальше. Все зависит от нас. К тому же, в октябре-ноябре сборная Украины традиционно набирает обороты – это лучший период для «сине-желтых», чем сентябрь. Уверен, в дальнейшем мы увидим другую сборную Украины».
После поражения от Чехии (2:3) Украина занимает последнее место в группе 1 дивизиона В Лиги наций, набрав 0 очков в 2 матчах. Для прямого повышения в дивизион А нужно занять первое место в квартете, а для участия в плей-офф за промоушн – финишировать вторыми.
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А виходить, що деякі зіркові гравці роблять послугу збірній ... своїм приїздом до збірної, бо їм виклик у збірну гарантований невідомо з яких заслуги та причин.