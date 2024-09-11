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  4. «Только начало». Экс-игрок сборной оценил будущее Украины в Лиге наций
Лига наций
11 сентября 2024, 10:52 |
1420
2

«Только начало». Экс-игрок сборной оценил будущее Украины в Лиге наций

Игорь Жабченко верит, что у сине-желтых все еще есть шансы на выход в дивизион А

11 сентября 2024, 10:52 |
1420
2
«Только начало». Экс-игрок сборной оценил будущее Украины в Лиге наций
Игорь Жабченко

Бывший игрок национальной сборной Игорь Жабченко оценил перспективы «сине-желтых» в новом розыгрыше Лиги наций:

«Это только начало дистанции. Если выиграть все оставшиеся матчи, можно уверенно пойти дальше. Все зависит от нас. К тому же, в октябре-ноябре сборная Украины традиционно набирает обороты – это лучший период для «сине-желтых», чем сентябрь. Уверен, в дальнейшем мы увидим другую сборную Украины».

После поражения от Чехии (2:3) Украина занимает последнее место в группе 1 дивизиона В Лиги наций, набрав 0 очков в 2 матчах. Для прямого повышения в дивизион А нужно занять первое место в квартете, а для участия в плей-офф за промоушн – финишировать вторыми.

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сборная Украины по футболу Лига наций Игорь Жабченко
Дмитро Вербинський Источник: Footboom
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Виходить так ... зіркові гравці провалюють перший матч з плані мотивації та самовіддачі, а потім після відер критики починають вмикатися на наступний матч. 
В збірній мають грати лише вмотивовані, працелюбні та амбіційні гравці, які показують хорошу поточну форму та можуть викладатися в кожному матчі без якихось умовлянь та прохань від тренера. Для яких гра в збірній - це велика радість та честь. 
А виходить, що деякі зіркові гравці роблять послугу збірній ... своїм приїздом до збірної, бо їм виклик у збірну гарантований невідомо з яких заслуги та причин. 
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+1
Burevestnik
з такою грою більші шанси на потрапляння в групу "С".
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0
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