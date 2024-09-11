«Просто преступление, на выход». Функционер оценил фиаско сборной Украины
Сергей Коваль прокомментировал поражение от Чехии
Бывший советник президента ровенского «Вереса» Сергей Коваль прокомментировал поражение сборной Украины в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3):
«Ну как так, как так. На поле происходит просто преступление, Украина играет в какие-то допотопный слабый футбол. Ну это на выход, извините. Как же все это убого...
Как хочется отметить храбрость и прямоту корреспондента, который задавал вопросы Реброву после игры для Megogo. И стыд, что его вопросы и ответы Реброва быстренько зажевали. «Где были вы, когда все научились играть в футбол?» – самое смелое что лично я видел в нашей журналистике».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Грузины одержали победу со счетом 1:0
Главная цель для сине-желтых – выйти на ЧМ-2026
Як там успіхи фк верес у гнилому, корумпованому та відсталому чемпіонаті Україні, який лежить під фактично бандюками вже 25 років?
Що ж Сергій Коваль не зробить правильну команду Верес? Аутсайдер УПЛ.
Якщо знаєте як правильно будувати команди та ставити гру - то є можливість показати це у Вересі?