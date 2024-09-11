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Лига наций
11 сентября 2024, 09:25 | Обновлено 11 сентября 2024, 09:26
2701
2

«Просто преступление, на выход». Функционер оценил фиаско сборной Украины

Сергей Коваль прокомментировал поражение от Чехии

11 сентября 2024, 09:25 | Обновлено 11 сентября 2024, 09:26
2701
2
«Просто преступление, на выход». Функционер оценил фиаско сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший советник президента ровенского «Вереса» Сергей Коваль прокомментировал поражение сборной Украины в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3):

«Ну как так, как так. На поле происходит просто преступление, Украина играет в какие-то допотопный слабый футбол. Ну это на выход, извините. Как же все это убого...

Как хочется отметить храбрость и прямоту корреспондента, который задавал вопросы Реброву после игры для Megogo. И стыд, что его вопросы и ответы Реброва быстренько зажевали. «Где были вы, когда все научились играть в футбол?» – самое смелое что лично я видел в нашей журналистике».

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сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина Сергей Ребров
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Mamay
Хоть один хтось сказав за того не до тренера, ребров на вихід 
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+1
Nick.Grabowski
Тепер виступи збірної коментують не просто лакеї, а лакеї лакеїв. 
Як там успіхи фк верес у гнилому, корумпованому та відсталому чемпіонаті Україні, який лежить під фактично бандюками вже 25 років?
Що ж Сергій Коваль не зробить правильну команду Верес? Аутсайдер УПЛ. 
Якщо знаєте як правильно будувати команди та ставити гру - то є можливість показати це у Вересі?
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-4
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