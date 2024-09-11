«Просто преступление, на выход». Функционер оценил фиаско сборной Украины

Бывший советник президента ровенского «Вереса» Сергей Коваль прокомментировал поражение сборной Украины в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3):

«Ну как так, как так. На поле происходит просто преступление, Украина играет в какие-то допотопный слабый футбол. Ну это на выход, извините. Как же все это убого...

Как хочется отметить храбрость и прямоту корреспондента, который задавал вопросы Реброву после игры для Megogo. И стыд, что его вопросы и ответы Реброва быстренько зажевали. «Где были вы, когда все научились играть в футбол?» – самое смелое что лично я видел в нашей журналистике».