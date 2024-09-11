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  4. ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 4-го и 5-го туров УПЛ
Украина. Премьер лига
11 сентября 2024, 03:51 | Обновлено 11 сентября 2024, 04:05
45
0

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 4-го и 5-го туров УПЛ

Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей

11 сентября 2024, 03:51 | Обновлено 11 сентября 2024, 04:05
45
0
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 4-го и 5-го туров УПЛ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 4-го и 5-го туров Украинской Премьер-лиги 2024/25.

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 4-го и 5-го туров УПЛ

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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