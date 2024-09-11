Украина. Премьер лига11 сентября 2024, 03:51 | Обновлено 11 сентября 2024, 04:05
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ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 4-го и 5-го туров УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей
11 сентября 2024, 03:51 | Обновлено 11 сентября 2024, 04:05
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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 4-го и 5-го туров Украинской Премьер-лиги 2024/25.
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 4-го и 5-го туров УПЛ
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