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Украина. Премьер лига
11 сентября 2024, 02:43 | Обновлено 11 сентября 2024, 03:00
203
0

«Он держит людей за рабов». Поворознюк проиграл суд Гордону

Бизнесмен требовал опровержения слов фермера Николая Охотного

11 сентября 2024, 02:43 | Обновлено 11 сентября 2024, 03:00
203
0
«Он держит людей за рабов». Поворознюк проиграл суд Гордону
Гордон и Поворознюк

Александрийский горрайонный суд отказал президенту ФК Ингулец Александру Поворознюку в иске к журналисту Дмитрию Гордону.

Поворознюк подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Гордону, а также к фермеру Николаю Охотному и редакции газеты Фермер Приднепровья из-за прошлогоднего интервью Охотного Гордона. В частности, бизнесмен хотел опровергнуть слова Охотного, что он, мягко говоря, изверг, и заявления об угрозах с его стороны.

Одна из цитат фермера Николая Охотного, с правдивостью которой не соглашался Поворознюк и потребовал опровергнуть:

«Да он людей держит за рабов. Он людям платит копеечные зарплаты, а держит их сутками на работе. Люди просто разбегались – и все. И искали лучшее место. Тем более ребята, которых я взял на работу, были из моей деревни. Я не мог их не взять. Ну, он мне начал звонить, угрожать расправой: ты пожалеешь. И тому подобное в его стиле, мат-перемат. Я думаю, все слышали, как он разговаривает. Это было так».

Суд отказал Поворознюку в иске, полный текст решения еще не обнародован.

Поворознюк – владелец зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы Пятихатская. Фирме принадлежит 20 тысяч гектаров земли. Поворознюк рассказывал, что доходы группы его компаний составляют несколько сотен миллионов гривен в год. Бизнесмен сообщил, что у него 4 судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что свой капитал создал сам: «Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много воровали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства».

Поворознюк занесен в базу сайта Миротворец. В его карточке указано, что он – мародер, вор, совершал осознанные действия, направленные на ограбление Украины.

Журналист Дмитрий Гордон записал несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, рассказывающими о его преступных действиях в Кировоградской области. В частности, Гордон подробно рассказал историю гибели 2014 оппонента Поворознюка – фермера Ивана Великого. Заказчики убийства до сих пор не установлены, но житель Петрова Михаил Никифоров, в которого, по его словам, стрелял Поворознюк, в интервью Гордону сказал, что уверен на 99%, что к убийству Великого причастен Поворознюк.

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Ингулец Александр Поворознюк Дмитрий Гордон суд
Николай Степанов Источник: Гордон
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