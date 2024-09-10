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  4. ВИДЕО. Хаос в защите. Шульц оформил дубль в ворота сборной Украины
Лига наций
10 сентября 2024, 22:39 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:47
1257
0

ВИДЕО. Хаос в защите. Шульц оформил дубль в ворота сборной Украины

Команды ушли на перерыв, счет 2:1 в пользу национальной команды Чехии

10 сентября 2024, 22:39 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:47
1257
0
ВИДЕО. Хаос в защите. Шульц оформил дубль в ворота сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Павел Шульц

10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 45+2-й минуте Павел Шульц оформил дубль и снова вывел чехов вперед.

Для Шульца это первые мячи в составе национальной команды Чехии.

Коллективы ушли на перерыв, 2:1 в пользу чешской сборной.

ГОЛ! 2:1 Шульц, 45+2 мин.

ВИДЕО. Хаос в защите. Шульц оформил дубль в ворота сборной Украины

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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