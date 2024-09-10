ВИДЕО. Хаос в защите. Шульц оформил дубль в ворота сборной Украины
Команды ушли на перерыв, счет 2:1 в пользу национальной команды Чехии
10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.
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Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 45+2-й минуте Павел Шульц оформил дубль и снова вывел чехов вперед.
Для Шульца это первые мячи в составе национальной команды Чехии.
Коллективы ушли на перерыв, 2:1 в пользу чешской сборной.
ГОЛ! 2:1 Шульц, 45+2 мин.
ВИДЕО. Хаос в защите. Шульц оформил дубль в ворота сборной Украины
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