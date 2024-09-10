Сборная Украины впервые за шесть официальных матчей забила в первом тайме
Первым голом за главную команду страны отметился Владислав Ванат
10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena.
После первого тайма украинская команда уступает со счетом 1:2. На 37-й минуте за сине-желтых отличился Владислав Ванат после передачи Николая Шапаренко.
Украинская команда забила впервые за последние шесть официальных матчей в первом тайме. Последний раз украинцы забивали 17 октября 2023 года сборной Мальте (3:1) в матче квалификации Евро-2024.
Гол Ваната
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер «Динамо» высказался о перспективах Артема в римском клубе
Клуб продолжит играть домашние матчи УПЛ на резервном стадионе