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Лига наций
10 сентября 2024, 22:29 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:45
1330
0

ВИДЕО. Первый мяч за сборную! Ванат сравнял счет в матче Чехия – Украина

Владислав отличился на 37-й минуте после передачи Николая Шапаренко

10 сентября 2024, 22:29 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:45
1330
0
ВИДЕО. Первый мяч за сборную! Ванат сравнял счет в матче Чехия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 37-й минуте за сине-желтых отличился Владислав Ванат после передачи Николая Шапаренко.

Для Ваната это первый мяч в футболке национальной команды Украины. Он вышел в старте вместо Романа Яремчука.

После забитого мяча Владислава счет стал равным, 1:1.

ГОЛ! 1:1 Ванат, 37 мин.

ВИДЕО. Первый мяч за сборную! Ванат сравнял счет в матче Чехия – Украина

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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