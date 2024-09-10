10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 37-й минуте за сине-желтых отличился Владислав Ванат после передачи Николая Шапаренко.

Для Ваната это первый мяч в футболке национальной команды Украины. Он вышел в старте вместо Романа Яремчука.

После забитого мяча Владислава счет стал равным, 1:1.

ГОЛ! 1:1 Ванат, 37 мин.

ВИДЕО. Первый мяч за сборную! Ванат сравнял счет в матче Чехия – Украина