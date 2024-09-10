ВИДЕО. Украинская молодежка удвоила перевес. Отличился Брагару
К 30-й минуте Украина U-21 забила два мяча в ворота Северной Ирландии
10 сентября в 21:45 проходит матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.
Команда Унаи Мельгосы играет в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс.
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Сине-желтые лидируют в группе с 21 очком из 21, опережая Англию (19 из 24).
Украинская молодежка удвоила перевес. Отличился Максим Брагару на 30-й минуте.
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ГОЛ! 0:2. Максим Брагару, 30 мин
Видеотрансляция матча
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