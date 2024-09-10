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Молодежные турниры
10 сентября 2024, 22:19 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:56
1092
1

ВИДЕО. Украинская молодежка удвоила перевес. Отличился Брагару

К 30-й минуте Украина U-21 забила два мяча в ворота Северной Ирландии

10 сентября 2024, 22:19 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:56
1092
1
ВИДЕО. Украинская молодежка удвоила перевес. Отличился Брагару
УАФ

10 сентября в 21:45 проходит матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.

Команда Унаи Мельгосы играет в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые лидируют в группе с 21 очком из 21, опережая Англию (19 из 24).

Украинская молодежка удвоила перевес. Отличился Максим Брагару на 30-й минуте.

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

ГОЛ! 0:2. Максим Брагару, 30 мин

Видеотрансляция матча

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сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса сборная Северной Ирландии по футболу U-21 видео голов и обзор Северная Ирландия - Украина Евро-2025 U-21 Максим Брагару
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Wlad West
Как эти агенты кацапии за*бали фсбешной телегой.
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