Лига наций10 сентября 2024, 22:13 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:42
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ВИДЕО. Катастрофа. Украина пропустила в матче с Чехией на 21-й минуте
Павел Шульц вывел чехов вперед в середине первого тайма матча 2-го тура Лиги наций
10 сентября 2024, 22:13 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:42
1149
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10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 21-й минуте хозяева вышли вперед. Голом отметился Павел Шульц.
ГОЛ! 1:0 Шульц, 21 мин.
❗️ ВИДЕО. Украина пропустила в матче с Чехией на 21-й минуте
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