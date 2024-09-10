ВИДЕО. Катастрофа. Украина пропустила в матче с Чехией на 21-й минуте

10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 21-й минуте хозяева вышли вперед. Голом отметился Павел Шульц.

ГОЛ! 1:0 Шульц, 21 мин.

❗️ ВИДЕО. Украина пропустила в матче с Чехией на 21-й минуте