Молодежные турниры10 сентября 2024, 21:59 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:56
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ВИДЕО. Волошин забил быстрый гол. Украинская молодежка вышла вперед
Сине-желтая команда открыла счет на 10-й минуте матча
10 сентября 2024, 21:59 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:56
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10 сентября в 21:45 проходит матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.
Команда Унаи Мельгосы играет в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сине-желтые лидируют в группе с 21 очком из 21, опережая Англию (19 из 24).
Украинская молодежка вышла вперед. Назар Волошин забил быстрый гол (1:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча
ГОЛ! 0:1. Назар Волошин, 10 мин
Видеотрансляция матча
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