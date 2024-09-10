ВИДЕО. Волошин забил быстрый гол. Украинская молодежка вышла вперед

10 сентября в 21:45 проходит матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.

Команда Унаи Мельгосы играет в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс.

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Сине-желтые лидируют в группе с 21 очком из 21, опережая Англию (19 из 24).

Украинская молодежка вышла вперед. Назар Волошин забил быстрый гол (1:0).

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ГОЛ! 0:1. Назар Волошин, 10 мин

Видеотрансляция матча