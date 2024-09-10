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Украина. Премьер лига
10 сентября 2024, 21:34 | Обновлено 10 сентября 2024, 21:38
122
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер из Колоса будет выступать в Молдове

Каталин Кукош отправился в аренду в Зимбру

10 сентября 2024, 21:34 | Обновлено 10 сентября 2024, 21:38
122
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер из Колоса будет выступать в Молдове
ФК Колос. Кукош

20-летний молдовский центрбек «Колоса» Каталин Кукош на правах аренды перешел в «Зимбру», где он и начинал профессиональную карьеру.

Арендное соглашение рассчитано на год без права на выкуп. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 200 тысяч евро.

В сезоне 2023/24 Кукош провел за «Колос» в УПЛ 3 игры, в которых не отметился результативными действиями.

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Каталин Кукош Колос Ковалевка Зимбру Кишинев трансферы
Іван Распутін Источник: ФК Колос Ковалевка
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