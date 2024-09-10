ОФИЦИАЛЬНО. Легионер из Колоса будет выступать в Молдове

20-летний молдовский центрбек «Колоса» Каталин Кукош на правах аренды перешел в «Зимбру», где он и начинал профессиональную карьеру.

Арендное соглашение рассчитано на год без права на выкуп. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 200 тысяч евро.

В сезоне 2023/24 Кукош провел за «Колос» в УПЛ 3 игры, в которых не отметился результативными действиями.