Украина. Премьер лига10 сентября 2024, 21:34 | Обновлено 10 сентября 2024, 21:38
122
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер из Колоса будет выступать в Молдове
Каталин Кукош отправился в аренду в Зимбру
10 сентября 2024, 21:34 | Обновлено 10 сентября 2024, 21:38
122
0
20-летний молдовский центрбек «Колоса» Каталин Кукош на правах аренды перешел в «Зимбру», где он и начинал профессиональную карьеру.
Арендное соглашение рассчитано на год без права на выкуп. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 200 тысяч евро.
В сезоне 2023/24 Кукош провел за «Колос» в УПЛ 3 игры, в которых не отметился результативными действиями.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 сентября 2024, 21:27 0
Сине-желтые лидируют в группе с 21 очком из 21, опережая Англию
Футбол | 10 сентября 2024, 19:34 8
Бывший украинский футболист поделился прогнозом на матч Лиги наций
Футбол | 10.09.2024, 00:48
Футбол | 10.09.2024, 01:08
Бокс | 10.09.2024, 07:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.09.2024, 17:35 3
09.09.2024, 07:10 26
09.09.2024, 18:54 91
09.09.2024, 08:57 27
08.09.2024, 20:25 1
Футбол
09.09.2024, 00:51 1
09.09.2024, 08:41 9