Вечером 10 сентября в 21:45 сборная Украины проведет матч 2-го тура Лиги наций против команды Чехии.

Поединок состоится в Праге на стадионе Fortuna Arena.

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В первой игре турнира 7 сентября сине-желтые уступили команде Албании (1:2).

В состав сборной вернулся вингер Михаил Мудрик, не игравший против Албании из-за травмы.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион в Праге на игру с Чехией