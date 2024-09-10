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  4. Сыграет против Малиновского? В Италии рассказали о восстановлении Довбика
Италия
10 сентября 2024, 21:16 |
165
0

Сыграет против Малиновского? В Италии рассказали о восстановлении Довбика

Украинец все же имеет шанс сыграть в следующем матче за Рому

10 сентября 2024, 21:16 |
165
0
Сыграет против Малиновского? В Италии рассказали о восстановлении Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Рома».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Начало поединка – в 13:30 по киевскому времени

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик продолжает восстанавливаться после травмы. Артем не смог сыграть за сборную Украины в Лиге наций и остается под вопросами на матч с «Дженоа».

Однако есть положительная динамика в восстановлении Артема. Довбик до сих пор занимается по индивидуальной программе, но дела идут к лучшему и есть высокая вероятность, что Артем попадет в заявку на этот поединок.

Напомним, «Рома» подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за «волков» 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.

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Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Артем Довбик травма
Дмитро Олійник Источник: il Romanista
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