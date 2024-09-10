Сыграет против Малиновского? В Италии рассказали о восстановлении Довбика

В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Рома».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Начало поединка – в 13:30 по киевскому времени

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик продолжает восстанавливаться после травмы. Артем не смог сыграть за сборную Украины в Лиге наций и остается под вопросами на матч с «Дженоа».

Однако есть положительная динамика в восстановлении Артема. Довбик до сих пор занимается по индивидуальной программе, но дела идут к лучшему и есть высокая вероятность, что Артем попадет в заявку на этот поединок.

Напомним, «Рома» подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за «волков» 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.