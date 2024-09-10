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  4. В Испании отметили проблемы Лунина в сборной Украины: и здесь запасной
Испания
10 сентября 2024, 19:15 | Обновлено 10 сентября 2024, 19:24
907
0

В Испании отметили проблемы Лунина в сборной Украины: и здесь запасной

Лето получилось непростым для вратаря

10 сентября 2024, 19:15 | Обновлено 10 сентября 2024, 19:24
907
0
В Испании отметили проблемы Лунина в сборной Украины: и здесь запасной
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Ведущее испанское издание AS отметило проблемы Андрея Лунина, который потерял место основного вратаря не только в «Реале», но и в сборной Украины.

Журналисты подчеркнули, что еще в конце минувшего сезона кипер был основным и в мадридской команде, и в сборной, но лето получилось для игрока неудачным: в клубе тренер Карло Анчелотти сделал выбор в пользу Тибо Куртуа, а ошибки в матче Евро-2024 с Румынией сделали основным в национальной команде Анатолия Трубина.

Однако все это не помешало Лунину получить номинацию на звание лучшего вратаря года.

Ранее как раз ресурс AS сообщил, что украинец принял решение доработать нынешний контракт с «Реалом» и покинуть команду летом 2025 года.

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Андрей Лунин Реал Мадрид сборная Украины по футболу Ла Лига чемпионат Украины по футболу Тибо Куртуа Анатолий Трубин
Иван Зинченко Источник: AS
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