В Испании отметили проблемы Лунина в сборной Украины: и здесь запасной

Ведущее испанское издание AS отметило проблемы Андрея Лунина, который потерял место основного вратаря не только в «Реале», но и в сборной Украины.

Журналисты подчеркнули, что еще в конце минувшего сезона кипер был основным и в мадридской команде, и в сборной, но лето получилось для игрока неудачным: в клубе тренер Карло Анчелотти сделал выбор в пользу Тибо Куртуа, а ошибки в матче Евро-2024 с Румынией сделали основным в национальной команде Анатолия Трубина.

Однако все это не помешало Лунину получить номинацию на звание лучшего вратаря года.

Ранее как раз ресурс AS сообщил, что украинец принял решение доработать нынешний контракт с «Реалом» и покинуть команду летом 2025 года.