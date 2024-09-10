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  4. «Даже не Мерседес и Запорожец». Вернидуб – о выступлениях в еврокубках
Лига Европы
10 сентября 2024, 16:53 |
188
0

«Даже не Мерседес и Запорожец». Вернидуб – о выступлениях в еврокубках

Команда вылетела в квалификации

10 сентября 2024, 16:53 |
188
0
«Даже не Мерседес и Запорожец». Вернидуб – о выступлениях в еврокубках
ФК Кривбасс

Наставник Кривбасса Юрий Вернидуб подвел итоги выступлений в еврокубках, где команда вылетела в квалификации Лиги Европы от Виктории Плзень, а затем в квалификации Лиги конференций уступила Бетису.

«Немного не было везения у Кривбасса с жеребьевкой еврокубков. Сперва Виктория, а потом сразу Бетис... И с Викторией мы должны были сыграть лучше и пройти дальше. Они были нам по зубам, и если бы было больше опыта, то могли сыграть лучше. Ребята увидели, что в УПЛ ошибки могут прощаться, то здесь их не прощают. Были на равном месте ошибки, за которые сразу наказали».

«Что касается Бетиса, то... Я не боюсь это говорить: это даже не Мерседес и Запорожец, а Мерседес и скутер такой. По скорости, по технике, по всему – очень тяжело».

«Если мы хотим выигрывать и быть в группе еврокубков, то нужно чуть-чуть качественнее селекцию», – сказал Вернидуб.

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Лига Европы Лига конференций
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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