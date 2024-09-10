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  4. Шанс для Зинченко. В Англии обсуждают проблемы Арсенала с травмами
Англия
10 сентября 2024, 17:10 |
934
0

Шанс для Зинченко. В Англии обсуждают проблемы Арсенала с травмами

Получит ли украинец шанс в центре поля или слева в обороне?

10 сентября 2024, 17:10 |
934
0
Шанс для Зинченко. В Англии обсуждают проблемы Арсенала с травмами
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

После информации о травме ведущего полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора в Англии начали обсуждать проблемы лондонской команды перед дерби с «Тоттенхэмом».

Норвежский игрок, скорее всего, пропустит матч АПЛ, а кроме него в ближайшем туре не сыграют Деклан Райс, у которого дисквалификация, а также травмированный новичок Микель Мерино.

Эксперты Sky Sports считают, что перед тренером Микелем Артетой стоит непростая задача заменить двух ключевых игроков центра поля, а одним из вариантов решения назван Александр Зинченко.

Украинец на старте сезона лишь раз вышел в основе на своей позиции левого защитника, но тренер предпочитает слева в обороне видеть Юриенна Тимбера или Риккардо Калафьори.

Однако Калафьори досрочно вернулся из расположения сборной Италии с травмой и рискует пропустить игру чемпионата, что тоже дает Зинченко дополнительные шансы показать себя уже на более привычной позиции.

Если украинец, отыграв лишь около 10 минут в матче с Албанией, получит мало времени и в поединке с Чехией, то он может вернуться в «Арсенал» в хороших кондициях, чтобы получить шанс от Артеты на фоне проблем и в обороне, и в полузащите.

Не помогает лондонцам и календарь: за 7 дней команда сыграет против «Тоттенхэма», «Аталанты» и «Манчестер Сити».

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Мартин Эдегор Риккардо Калафьори Деклан Райс
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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