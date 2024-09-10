Тренер сборной Бразилии: «Мы будем в финале ЧМ-2026»

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор заявил, что собирается вывести команду в финал чемпионата мира 2026 года:

«Мы будем в финале чемпионата мира 2026 года. Мы будем финалистами. Можете снимать меня, пока я это говорю. У меня нет сомнений. Мы будем там».

Напомним, на ЧМ-2022 Бразилия дошла до четвертьфинала, где вылетела от Хорватии в серии пенальти. Тогда с «пентакампеонами» еще работал предыдущий наставник, Тите. ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.