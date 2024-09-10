Чемпионат мира10 сентября 2024, 15:29 |
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Тренер сборной Бразилии: «Мы будем в финале ЧМ-2026»
Доривал Жуниор – об амбициях своей команды
10 сентября 2024, 15:29 |
107
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Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор заявил, что собирается вывести команду в финал чемпионата мира 2026 года:
«Мы будем в финале чемпионата мира 2026 года. Мы будем финалистами. Можете снимать меня, пока я это говорю. У меня нет сомнений. Мы будем там».
Напомним, на ЧМ-2022 Бразилия дошла до четвертьфинала, где вылетела от Хорватии в серии пенальти. Тогда с «пентакампеонами» еще работал предыдущий наставник, Тите. ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
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