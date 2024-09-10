Скандал в Аргентине. Президент клуба угрожал судье пистолетом
Президент «Тальереса» недоволен судейством матча против «Бока Хуниорс»
Матч 1/8 финала Кубка Аргентины между «Бока Хуниорс» и «Тальересом» из Кордобы завершился победой «Боки Хуниорс» 8:7 в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
После матча случился скандал. Президент «Тальереса» Андрес Фасси ворвался в судейскую раздевалку вместе со своими охранниками и угрожал пистолетом арбитру матча Андресу Мерлосу.
Возмущение Фасси вызвал, прежде всего, эпизод с забитым голом «Боки». По ходу голевой атаки мяч, возможно, вышел за пределы поля, однако арбитр этого не увидел.
🤔¿Salió la pelota en el 1-0 de #Boca?— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 7, 2024
Andrés Merlo y el juez de línea dijeron que NO y Aguirre convirtió. Todo #Talleres reclamó. pic.twitter.com/6zLEaPJ0EB
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