Скандал в Аргентине. Президент клуба угрожал судье пистолетом

Матч 1/8 финала Кубка Аргентины между «Бока Хуниорс» и «Тальересом» из Кордобы завершился победой «Боки Хуниорс» 8:7 в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

После матча случился скандал. Президент «Тальереса» Андрес Фасси ворвался в судейскую раздевалку вместе со своими охранниками и угрожал пистолетом арбитру матча Андресу Мерлосу.

Возмущение Фасси вызвал, прежде всего, эпизод с забитым голом «Боки». По ходу голевой атаки мяч, возможно, вышел за пределы поля, однако арбитр этого не увидел.