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Аргентина
10 сентября 2024, 14:59 | Обновлено 10 сентября 2024, 15:00
256
1

Скандал в Аргентине. Президент клуба угрожал судье пистолетом

Президент «Тальереса» недоволен судейством матча против «Бока Хуниорс»

10 сентября 2024, 14:59 | Обновлено 10 сентября 2024, 15:00
256
1
Скандал в Аргентине. Президент клуба угрожал судье пистолетом
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 1/8 финала Кубка Аргентины между «Бока Хуниорс» и «Тальересом» из Кордобы завершился победой «Боки Хуниорс» 8:7 в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

После матча случился скандал. Президент «Тальереса» Андрес Фасси ворвался в судейскую раздевалку вместе со своими охранниками и угрожал пистолетом арбитру матча Андресу Мерлосу.

Возмущение Фасси вызвал, прежде всего, эпизод с забитым голом «Боки». По ходу голевой атаки мяч, возможно, вышел за пределы поля, однако арбитр этого не увидел.

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Бока Хуниорс Тальерес видео судейство
Олег Дидух Источник
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