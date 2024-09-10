Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 провела прогулку перед важным матчем
Молодежные турниры
10 сентября 2024, 13:45 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:54
154
0

ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 провела прогулку перед важным матчем

В городе Баллимина пройдет матч Евро-2025 U-21 против Северной Ирландии

10 сентября 2024, 13:45 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:54
154
0
ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 провела прогулку перед важным матчем
УАФ

Сборная Украины U-21 провела прогулку в Баллимине перед важной игрой отбора к чемпионату Европы U-21.

10 сентября в 21:45 состоится матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21. Подопечные Унаи Мельгосы проведут поединок в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые возглавляют группу (21 очко из 21), опережая Англию (19 из 24). Украинская команда в Риге 6 сентября победила команду Сербии (2:1) и обеспечила себе минимум плей-офф.

ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 провела прогулку перед важным матчем

По теме:
ФОТО. Украинская молодежка U-21 провела дождевое занятие перед матчем
Сев. Ирландия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2025
ФОТО. Тренер Шахтера принял участие в матче легенд МЮ и Селтика
фото сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса сборная Северной Ирландии по футболу U-21 Северная Ирландия - Украина Евро-2025 U-21 прогулка
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Футбол | 09 сентября 2024, 14:12 0
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина

Анатолий переехал в Португалию из «Шахтера» летом минувшего года

Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
Футбол | 10 сентября 2024, 10:39 9
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина

Украинца в 2025 году хочет подписать «Атлетико»

(Не) идеальный Холанд: должен ли Эрлинг делать больше на поле?
Футбол | 10.09.2024, 11:40
(Не) идеальный Холанд: должен ли Эрлинг делать больше на поле?
(Не) идеальный Холанд: должен ли Эрлинг делать больше на поле?
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Футбол | 10.09.2024, 00:12
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
Бокс | 10.09.2024, 08:42
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
08.09.2024, 16:57 15
Футбол
ВИДЕО. Как дочь миллиардера проиграла финал US Open
ВИДЕО. Как дочь миллиардера проиграла финал US Open
08.09.2024, 12:40
Теннис
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
09.09.2024, 17:44
Футбол
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
09.09.2024, 07:10 26
Футбол
Если еще кто-то сомневался. Дрейк поставил $210 тысяч на финал US Open 2024
Если еще кто-то сомневался. Дрейк поставил $210 тысяч на финал US Open 2024
08.09.2024, 20:25 1
Теннис
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
09.09.2024, 00:51 1
Бокс
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
09.09.2024, 08:57 26
Футбол
С огромным отрывом. Назван самый высокооплачиваемый спортсмен Украины
С огромным отрывом. Назван самый высокооплачиваемый спортсмен Украины
09.09.2024, 16:45 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем