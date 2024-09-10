Именитый хавбек Ромы намерен покинуть клуб

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес сообщил руководству «Ромы» о том, что летом 2025 года, когда истечет срок его контракт, он намерен вернуться в Аргентину. Ради этого минувшим летом 30-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины даже отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Паредес намерен вернуться в свой родной клуб, «Бока Хуниорс», цвета которого защищал до 2015 году. В Европе аргентинец, кроме «Ромы», выступал за «Кьево», «Эмполи», «зенит», «ПСЖ» и «Ювентус».

В прошлом сезоне на счету Паредеса 5 голов и 7 ассистов в 49 матчах за «Рому» во всех турнирах.