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Италия
10 сентября 2024, 13:43 |
279
0

Именитый хавбек Ромы намерен покинуть клуб

Леандро Паредес планирует вернуться в Аргентину в 2025 году

10 сентября 2024, 13:43 |
279
0
Именитый хавбек Ромы намерен покинуть клуб
ФК Рома. Леандро Паредес

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес сообщил руководству «Ромы» о том, что летом 2025 года, когда истечет срок его контракт, он намерен вернуться в Аргентину. Ради этого минувшим летом 30-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины даже отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Паредес намерен вернуться в свой родной клуб, «Бока Хуниорс», цвета которого защищал до 2015 году. В Европе аргентинец, кроме «Ромы», выступал за «Кьево», «Эмполи», «зенит», «ПСЖ» и «Ювентус».

В прошлом сезоне на счету Паредеса 5 голов и 7 ассистов в 49 матчах за «Рому» во всех турнирах.

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Леандро Паредес Рома Рим Бока Хуниорс трансферы трансферы Серии A свободный агент
Олег Дидух Источник: Corriere dello Sport
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