ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Чемпионшипа подписал экс-игрока Челси и Интера

Английский «Лутон Таун», который по итогам прошлого сезона вылетел из АПЛ в Чемпионшип, официально сообщил о подписании флангового полузащитника Виктора Мозеса.

Сроки контракта не разглашаются. Мозес перешел в «Лутон» на правах свободного агента. Последние четыре года он провел в россии, выступая за московский «спартак».

Ранее 33-летний нигериец выступал за «Кристал Пэлас», «Уиган», «Челси», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм», «Фенербахче» и миланский «Интер». Забил 12 голов в 38 матчах за сборную Нигерии.