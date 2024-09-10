ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Чемпионшипа подписал экс-игрока Челси и Интера
Виктор Мозес стал игроком «Лутона»
Английский «Лутон Таун», который по итогам прошлого сезона вылетел из АПЛ в Чемпионшип, официально сообщил о подписании флангового полузащитника Виктора Мозеса.
Сроки контракта не разглашаются. Мозес перешел в «Лутон» на правах свободного агента. Последние четыре года он провел в россии, выступая за московский «спартак».
Ранее 33-летний нигериец выступал за «Кристал Пэлас», «Уиган», «Челси», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм», «Фенербахче» и миланский «Интер». Забил 12 голов в 38 матчах за сборную Нигерии.
Our newest member, @VictorMoses 🫶 pic.twitter.com/EdMcQvJBr3— Luton Town FC (@LutonTown) September 10, 2024
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