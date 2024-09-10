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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Чемпионшипа подписал экс-игрока Челси и Интера
Англия
10 сентября 2024, 13:27 |
412
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Чемпионшипа подписал экс-игрока Челси и Интера

Виктор Мозес стал игроком «Лутона»

10 сентября 2024, 13:27 |
412
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Чемпионшипа подписал экс-игрока Челси и Интера
ФК Лутон Таун. Виктор Мозес

Английский «Лутон Таун», который по итогам прошлого сезона вылетел из АПЛ в Чемпионшип, официально сообщил о подписании флангового полузащитника Виктора Мозеса.

Сроки контракта не разглашаются. Мозес перешел в «Лутон» на правах свободного агента. Последние четыре года он провел в россии, выступая за московский «спартак».

Ранее 33-летний нигериец выступал за «Кристал Пэлас», «Уиган», «Челси», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм», «Фенербахче» и миланский «Интер». Забил 12 голов в 38 матчах за сборную Нигерии.

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Лутон Таун Виктор Мозес свободный агент трансферы
Олег Дидух Источник: ФК Лутон Таун
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