Тяжелый жребий. Федерер объяснил неудачи Надаля на Ролан Гаррос и ОИ-2024

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о, вероятно, последних выступления испанца Рафаэля Надаля.

«Жаль, что этим летом все сложилось для него не так хорошо, как он надеялся, но у него был очень тяжелый жребий и на Ролан Гаррос, и на Олимпийских играх. Я знаю, что его мечтой было выступить там хорошо, в том числе и в парном разряде с Алькарасом. Для меня Рафа всегда будет одним из самых знаковых спортсменов в нашем спорте, я всегда говорю ему об этом, поэтому я желаю ему завершить карьеру на его собственных условиях», – сказал Роджер.

Отметим, что на Ролан Гаррос Надаль проиграл будущему финалисту Александру Звереву, на ОИ в Париже его остановил будущий чемпион Новак Джокович.