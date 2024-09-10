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US Open
10 сентября 2024, 12:45 | Обновлено 10 сентября 2024, 12:46
131
0

Тяжелый жребий. Федерер объяснил неудачи Надаля на Ролан Гаррос и ОИ-2024

Швейцарский теннисист – о последнем сезоне испанца

10 сентября 2024, 12:45 | Обновлено 10 сентября 2024, 12:46
131
0
Тяжелый жребий. Федерер объяснил неудачи Надаля на Ролан Гаррос и ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о, вероятно, последних выступления испанца Рафаэля Надаля.

«Жаль, что этим летом все сложилось для него не так хорошо, как он надеялся, но у него был очень тяжелый жребий и на Ролан Гаррос, и на Олимпийских играх. Я знаю, что его мечтой было выступить там хорошо, в том числе и в парном разряде с Алькарасом. Для меня Рафа всегда будет одним из самых знаковых спортсменов в нашем спорте, я всегда говорю ему об этом, поэтому я желаю ему завершить карьеру на его собственных условиях», – сказал Роджер.

Отметим, что на Ролан Гаррос Надаль проиграл будущему финалисту Александру Звереву, на ОИ в Париже его остановил будущий чемпион Новак Джокович.

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Роджер Федерер Рафаэль Надаль
Владимир Клепач Источник: Punto de Break
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