В Китае 43 футболиста пожизненно дисквалифицированы, 34 – сели в тюрьму
В Поднебесной провели серьезное расследование
Министерство общественной безопасности Китая отчиталось о завершении расследования о коррупции в спорте и незаконных азартных играх, которое продолжалось 2 года.
Сообщается, что по результатам работы Китайская футбольная ассоциация наказала 128 человек, в том числе 43 футболиста, которые будут пожизненно отстранены от футбола в Китае. Кроме этого, 34 человека приговорены к тюремному заключению.
В списке замешанных в договорных матчах присутствуют бывше игроки сборной Китая, действующие футболисты сборной Южной Кореи, представители обслуживающего персонала команд, а также легионеры.
Сейчас в Китае решается вопрос взаимодействия с ФИФА, относительно возможности распространения китайской дисквалификации на другие соревнования.
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