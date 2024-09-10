В Китае 43 футболиста пожизненно дисквалифицированы, 34 – сели в тюрьму

Министерство общественной безопасности Китая отчиталось о завершении расследования о коррупции в спорте и незаконных азартных играх, которое продолжалось 2 года.

Сообщается, что по результатам работы Китайская футбольная ассоциация наказала 128 человек, в том числе 43 футболиста, которые будут пожизненно отстранены от футбола в Китае. Кроме этого, 34 человека приговорены к тюремному заключению.

В списке замешанных в договорных матчах присутствуют бывше игроки сборной Китая, действующие футболисты сборной Южной Кореи, представители обслуживающего персонала команд, а также легионеры.

Сейчас в Китае решается вопрос взаимодействия с ФИФА, относительно возможности распространения китайской дисквалификации на другие соревнования.