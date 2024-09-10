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  4. Юлия Стародубцева – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 сентября 2024, 12:05 | Обновлено 10 сентября 2024, 12:09
113
1

Юлия Стародубцева – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Монастире

10 сентября 2024, 12:05 | Обновлено 10 сентября 2024, 12:09
113
1
Юлия Стародубцева – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

10 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№130 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).

В первом круге украинка сразится со Сюзан Ламенс из Нидерландов (№138 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против третьей сеяной француженки Диан Парри (№55 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Олександр Науменко
З шистьох можливих, найкращий жереб. Надалі все залежить від Юлі.
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