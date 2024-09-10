Юлия Стародубцева – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Монастире
10 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№130 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).
В первом круге украинка сразится со Сюзан Ламенс из Нидерландов (№138 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против третьей сеяной француженки Диан Парри (№55 WTA).
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