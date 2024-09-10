Виктор ДОГАДАЙЛО: «Феномен Полтавы – в доверии тренерскому штабу»

Виктор Догадайло в эфире информационно-аналитической программы «Украина футбольная» вспомнил о победе «Эпицентра» над «Буковиной», кризисе «Миная» и рассказал об успехе «Полтавы», которая занимает первое место в своей группе по итогам пяти туров.

«Наставник «Эпицентра» Сергей Нагорняк был, видимо, недоволен тем, что команда пропустила два мяча в матче с «Хустом». Но в целом, в плане защиты команда стала более сбалансированной уже. И помог вратарь Олег Билык, очень уж опытный игрок, он очень хорошо работает на последнем рубеже».

Что касается неудачного выступления вчерашнего участника УПЛ «Миная», то, по мнению Догадайло, всему виной психология.

«Когда «Минай» играл в Премьер-лиге, не было такого психологического давления на команду – уровень УПЛ все же прощает некоторые негативные результаты, - считает специалист. – Но сегодня команда играет в Первой лиге, соперники много играют от защиты и в этом плане перестроиться в атаке нужно команде Любеновича. Сюда же добавилась и психология, команду надломило в тот момент, когда они не вышли, не завоевали право играть этот сезон в УПЛ».

«Полтава»? В первую очередь – это тренерский штаб Владимира Сысенко и самое важное – это доверие ему. Я думаю, что он сделал семейную команду. Очень хорошо подобраны игроки. Сверхопытный кипер Восканян действительно выполняет роль половины команды. Это как в «Реале» Куртуа, так в Полтаве Восканян».

Обзоры всех матчей в Первой и Второй лигах, комментарии и еще больше анализа в информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная от девятого сентября.