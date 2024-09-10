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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Барселона
Испания
10 сентября 2024, 11:51 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Барселона

15 сентября состоится матч 5-го тура Ла Лиги

10 сентября 2024, 11:51 |
170
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 5-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона».

Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

После четырех туров «Жирона» имеет в активе семь очков. «Барселона» выиграла все матчи и набрала 12 очков.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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