Испания10 сентября 2024, 11:51 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Барселона
15 сентября состоится матч 5-го тура Ла Лиги
10 сентября 2024, 11:51 |
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В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 5-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона».
Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
После четырех туров «Жирона» имеет в активе семь очков. «Барселона» выиграла все матчи и набрала 12 очков.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
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