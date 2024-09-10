Испания10 сентября 2024, 11:29 | Обновлено 10 сентября 2024, 11:30
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Жирона – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 сентября матч 5-го тура Ла Лиги
10 сентября 2024, 11:29 | Обновлено 10 сентября 2024, 11:30
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В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 5-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона».
Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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