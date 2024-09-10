Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
15.09.2024 17:15 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 сентября 2024, 11:29 | Обновлено 10 сентября 2024, 11:30
95
0

Жирона – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 сентября матч 5-го тура Ла Лиги

10 сентября 2024, 11:29 | Обновлено 10 сентября 2024, 11:30
95
0
Жирона – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 5-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона».

Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Барселона
Флик стал автором исторического достижения в чемпионате Испании
Жирона Барселона Жирона - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн Виктор Цыганков
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сев. Ирландия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2025
Футбол | 10 сентября 2024, 07:15 0
Сев. Ирландия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2025
Сев. Ирландия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2025

Нужно сделать то, что не смогли прямые конкуренты

Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Футбол | 09 сентября 2024, 14:12 0
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина

Анатолий переехал в Португалию из «Шахтера» летом минувшего года

Усик оценил информацию о заработке в 54 млн долларов в год
Бокс | 09.09.2024, 17:35
Усик оценил информацию о заработке в 54 млн долларов в год
Усик оценил информацию о заработке в 54 млн долларов в год
Шевчук пояснил, зачем сборной ветераны Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук
Футбол | 10.09.2024, 07:50
Шевчук пояснил, зачем сборной ветераны Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук
Шевчук пояснил, зачем сборной ветераны Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Футбол | 09.09.2024, 18:11
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
10.09.2024, 00:12 30
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
09.09.2024, 18:54 88
Футбол
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
08.09.2024, 10:40
Теннис
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
08.09.2024, 23:00 29
Футбол
Если еще кто-то сомневался. Дрейк поставил $210 тысяч на финал US Open 2024
Если еще кто-то сомневался. Дрейк поставил $210 тысяч на финал US Open 2024
08.09.2024, 20:25 1
Теннис
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
09.09.2024, 08:57 25
Футбол
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
09.09.2024, 05:19
Футбол
С огромным отрывом. Назван самый высокооплачиваемый спортсмен Украины
С огромным отрывом. Назван самый высокооплачиваемый спортсмен Украины
09.09.2024, 16:45 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем