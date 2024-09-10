Анастасия Соболева – Эла Милич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Любляне
10 сентября украинская теннисистка Анастасия Соболева (№214 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне.
В первом раунде украинка сразится против Элы Милич из Словении (№750 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после доигрыша матча Фита Болуда – Сеница. Ориентировочное время начала поединка – 12:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Лаурой Пигосси (№135 WTA) или Нурией Бранкаччо (№230 WTA).
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