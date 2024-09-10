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  4. Анастасия Соболева – Эла Милич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 сентября 2024, 10:58 |
66
0

Анастасия Соболева – Эла Милич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Любляне

10 сентября 2024, 10:58 |
66
0
Анастасия Соболева – Эла Милич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Анастасия Соболева

10 сентября украинская теннисистка Анастасия Соболева (№214 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне.

В первом раунде украинка сразится против Элы Милич из Словении (№750 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после доигрыша матча Фита Болуда – Сеница. Ориентировочное время начала поединка – 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Лаурой Пигосси (№135 WTA) или Нурией Бранкаччо (№230 WTA).

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смотреть онлайн Анастасия Соболева WTA Любляна
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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