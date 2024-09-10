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Украина. Премьер лига
10 сентября 2024, 10:14 | Обновлено 10 сентября 2024, 10:22
352
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо

14 сентября в 15:30 состоится матч 6-го тура УПЛ

10 сентября 2024, 10:14 | Обновлено 10 сентября 2024, 10:22
352
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
УПЛ

В субботу, 14 сентября, в 15:30 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» Луганск и «Динамо» Киев .

Поединок состоится на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ после 5 туров «Заря» занимает 6-е место, имея в активе 9 очков после 5 поединков. У «Динамо» также 9 пунктов, но после 3 встреч.

Видеотрансляция матча «Заря» – «Динамо» проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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