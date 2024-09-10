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  4. ВИДЕО. Шахтер без сборников начал подготовку к матчу с Карпатами
Украина. Премьер лига
10 сентября 2024, 06:57 | Обновлено 10 сентября 2024, 07:36
86
0

ВИДЕО. Шахтер без сборников начал подготовку к матчу с Карпатами

Поединок горняков с Карпатами пройдет 14 сентября во Львове

10 сентября 2024, 06:57 | Обновлено 10 сентября 2024, 07:36
86
0
ВИДЕО. Шахтер без сборников начал подготовку к матчу с Карпатами
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер вернулся к работе после выходных и начал подготовку к матчу с Карпатами во Львове.

Новую неделю 9 февраля горняки начали с тренировки на «Арене Львов» без игроков, вызванных в сборные.

В субботу, 14 сентября, Шахтер во Львове встретится с Карпатами в матче 6-го тура УПЛ.

ВИДЕО. Шахтер без сборников начал подготовку к матчу с Карпатами

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Шахтер Донецк Шахтер - Карпаты Карпаты Львов тренировка видео Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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