Донецкий Шахтер вернулся к работе после выходных и начал подготовку к матчу с Карпатами во Львове.

Новую неделю 9 февраля горняки начали с тренировки на «Арене Львов» без игроков, вызванных в сборные.

В субботу, 14 сентября, Шахтер во Львове встретится с Карпатами в матче 6-го тура УПЛ.

ВИДЕО. Шахтер без сборников начал подготовку к матчу с Карпатами