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WTA
10 сентября 2024, 00:10 | Обновлено 10 сентября 2024, 00:11
60
0

Ангелина Калинина – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Гвадалахаре

10 сентября 2024, 00:10 | Обновлено 10 сентября 2024, 00:11
60
0
Ангелина Калинина – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

10 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) начнет выступления в основе хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика).

В первом раунде основы соперницей украинки будет мексиканка Рената Сарасуа (№85 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Стивенс – Гадеки. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Кэролайн Доулхайд (№44 WTA) или Мартины Тревизан (№99 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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