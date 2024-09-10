Ангелина Калинина – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) начнет выступления в основе хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика).

В первом раунде основы соперницей украинки будет мексиканка Рената Сарасуа (№85 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Стивенс – Гадеки. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Кэролайн Доулхайд (№44 WTA) или Мартины Тревизан (№99 WTA).

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