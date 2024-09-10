Ангелина Калинина – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Гвадалахаре
10 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) начнет выступления в основе хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика).
В первом раунде основы соперницей украинки будет мексиканка Рената Сарасуа (№85 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Стивенс – Гадеки. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Кэролайн Доулхайд (№44 WTA) или Мартины Тревизан (№99 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Журналист сомневается, что УПЛ пойдет на уступки
Первую позицию в рейтинге занимает аргентинец Лионель Месси