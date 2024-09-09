«У нас на Евро был равный матч». Дешам поделился своими мыслями о Бельгии

9 сентября в 21:45 состоится матч между сборными Франции и Бельгии, в рамках Лиги наций. Главный тренер сборной французов Дидье Дешам на пресс-конференции оценил своих соперников:

«На Евро у них была очень агрессивная команда. Они могут играть против нас в гораздо более высоких зонах. В 2018 году это было очень конкурентоспособное поколение. У нас на Евро был равный матч, там всегда классные игроки. Тренер Доменико Тедеско может иметь другое видение, чем я, на игроков, которых он имеет. Их тактика может быть такой, как против Израиля, может быть и другой».

Дешам возглавляет национальную сборную Франции с 2012 года. Под руководством 55-летнего наставника французы выиграли 102 матча, сыграли вничью 30 раз и 28 раз потерпели поражение.

За всю историю Франция и Бельгия играли 76 раз. 27 матчей завершились победой французов, в 30 играх бельгийцы одерживали верх и 19 раз не удавалось выявить победителя.