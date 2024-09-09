Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «У нас на Евро был равный матч». Дешам поделился своими мыслями о Бельгии
Лига наций
09 сентября 2024, 20:48 | Обновлено 09 сентября 2024, 21:07
57
0

«У нас на Евро был равный матч». Дешам поделился своими мыслями о Бельгии

Коуч французов рассказал о бельгийцах в преддверии матча

09 сентября 2024, 20:48 | Обновлено 09 сентября 2024, 21:07
57
0
«У нас на Евро был равный матч». Дешам поделился своими мыслями о Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дешам

9 сентября в 21:45 состоится матч между сборными Франции и Бельгии, в рамках Лиги наций. Главный тренер сборной французов Дидье Дешам на пресс-конференции оценил своих соперников:

«На Евро у них была очень агрессивная команда. Они могут играть против нас в гораздо более высоких зонах. В 2018 году это было очень конкурентоспособное поколение. У нас на Евро был равный матч, там всегда классные игроки. Тренер Доменико Тедеско может иметь другое видение, чем я, на игроков, которых он имеет. Их тактика может быть такой, как против Израиля, может быть и другой».

Дешам возглавляет национальную сборную Франции с 2012 года. Под руководством 55-летнего наставника французы выиграли 102 матча, сыграли вничью 30 раз и 28 раз потерпели поражение.

За всю историю Франция и Бельгия играли 76 раз. 27 матчей завершились победой французов, в 30 играх бельгийцы одерживали верх и 19 раз не удавалось выявить победителя.

По теме:
Дубль Мурики. Сборная Косова разгромила команду Кипра, отгрузив 4 гола
ВИДЕО. Возвращение звезды. Сборная Украины провела тренировку перед Чехией
Албания – Грузия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дидье Дешам сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу Франция - Бельгия Лига наций
Іван Распутін Источник: Федерация футбола Франции
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Продолжает позориться. Предатель Тимощук сыграл матч на болотах
Футбол | 09 сентября 2024, 19:34 5
Продолжает позориться. Предатель Тимощук сыграл матч на болотах
Продолжает позориться. Предатель Тимощук сыграл матч на болотах

Анатолий принял участие в товарищеском матче

Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Футбол | 09 сентября 2024, 05:19 0
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю

Криштиану является обладателем уникального бомбардирского результата

Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Футбол | 09.09.2024, 07:10
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?
Футбол | 09.09.2024, 14:56
Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?
Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Футбол | 09.09.2024, 08:41
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
07.09.2024, 23:45 41
Футбол
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
08.09.2024, 07:34 8
Футбол
Медальный зачет Паралимпиады. Украина вышла на 7-е место, опередив Францию
Медальный зачет Паралимпиады. Украина вышла на 7-е место, опередив Францию
08.09.2024, 07:23
Олимпийские игры
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
08.09.2024, 23:00 29
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
08.09.2024, 00:50 60
Футбол
Победный гол Роналду. Португалия обыграла Шотландию, а Хорватия – Польшу
Победный гол Роналду. Португалия обыграла Шотландию, а Хорватия – Польшу
08.09.2024, 23:43 4
Футбол
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
08.09.2024, 07:01 7
Футбол
ВИДЕО. Как дочь миллиардера проиграла финал US Open
ВИДЕО. Как дочь миллиардера проиграла финал US Open
08.09.2024, 12:40
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем