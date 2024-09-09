Где смотреть онлайн матчевую встречу Кубка Дэвиса Израиль – Украина

Сборная Украины по теннису сыграет матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Израиля на Кипре, в Ларнаке.

Хозяевами противостояния выступают наши соперники, которым не разрешили проводить матч дома из-за боевых действий. Поэтому они выбрали Кипр, дата проведения встречи – 13–14 сентября.

Поединки будут транслироваться на телеканале СПОРТ1.

Начало трансляции: