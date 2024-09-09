Кубок Дэвиса09 сентября 2024, 20:26 |
327
0
Где смотреть онлайн матчевую встречу Кубка Дэвиса Израиль – Украина
Поединки пройдут 13–14 сентября, трансляция будет доступна на телеканале СПОРТ 1
09 сентября 2024, 20:26 |
327
0
Сборная Украины по теннису сыграет матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Израиля на Кипре, в Ларнаке.
Хозяевами противостояния выступают наши соперники, которым не разрешили проводить матч дома из-за боевых действий. Поэтому они выбрали Кипр, дата проведения встречи – 13–14 сентября.
Поединки будут транслироваться на телеканале СПОРТ1.
Начало трансляции:
- Пятница, 13 сентября – 18:00
- Суббота, 14 сентября – 16:00
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 09 сентября 2024, 21:25 2
Леся в двух сетах уступила Еве Лис в 1/16 финала соревнований в Тунисе
Футбол | 08 сентября 2024, 23:43 4
Знаменитый Лука Модрич принес победу Хорватия дома над Польшей
Футбол | 09.09.2024, 18:11
Бокс | 09.09.2024, 06:21
Футбол | 09.09.2024, 08:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.09.2024, 09:40 198
08.09.2024, 10:40
09.09.2024, 08:57 23
08.09.2024, 20:25 1
09.09.2024, 00:51 1
07.09.2024, 23:45 41
08.09.2024, 00:50 60
07.09.2024, 21:02 9