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Кубок Дэвиса
09 сентября 2024, 20:26 |
327
0

Где смотреть онлайн матчевую встречу Кубка Дэвиса Израиль – Украина

Поединки пройдут 13–14 сентября, трансляция будет доступна на телеканале СПОРТ 1

09 сентября 2024, 20:26 |
327
0
Где смотреть онлайн матчевую встречу Кубка Дэвиса Израиль – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины по теннису сыграет матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Израиля на Кипре, в Ларнаке.

Хозяевами противостояния выступают наши соперники, которым не разрешили проводить матч дома из-за боевых действий. Поэтому они выбрали Кипр, дата проведения встречи – 13–14 сентября.

Поединки будут транслироваться на телеканале СПОРТ1.

Начало трансляции:

  • Пятница, 13 сентября – 18:00
  • Суббота, 14 сентября – 16:00
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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