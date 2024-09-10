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Лига наций
10 сентября 2024, 02:03 |
289
0

Экс-капитан сборной Украины рассказал, какой вратарь должен играть с чехами

Вячеслав Шевчук ждет, что снова сыграет Трубин

10 сентября 2024, 02:03 |
289
0
Экс-капитан сборной Украины рассказал, какой вратарь должен играть с чехами
УАФ. Андрей Лунин и Анатолий Трубин

10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Бывший капитан сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал, кто должен сыграть в воротах за сборную Украины в этом матче.

«Не приходится сомневаться только в том, что в воротах будет Трубин? Соглашусь. Видно, что Анатолий от сезона к сезону прогрессирует, растет, прибавляет в мастерстве. Он – стабильный и психологически устойчивый вратарь.

Если и ошибается, то очень мало. Я не побоюсь сказать, что на сегодня – Трубин один из лучших голкиперов в Европе», – сказал Шевчук.

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Вячеслав Шевчук Анатолий Трубин сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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