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  4. Тренер Жироны рассказал, как воспринял продажу Довбика и Савио
Испания
09 сентября 2024, 17:55 |
221
0

Тренер Жироны рассказал, как воспринял продажу Довбика и Савио

Мичел понимал, что лидерам придется уйти

09 сентября 2024, 17:55 |
221
0
Тренер Жироны рассказал, как воспринял продажу Довбика и Савио
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Наставник «Жироны» Мичел рассказал, что спокойно воспринял уход многих ведущих исполнителей, так как понимает, что клубу нужно зарабатывать деньги.

«Савиньо и Довбик? Ситуация с продажей лидеров была очень простой и понятной. Мне в клубе всегда говорили, что нам необходимо продавать игроков, чтобы быть финансово стабильными».

«У меня есть уверенность, что менеджмент все делает правильно. Часть денег реинвестируется в новых футболистов», – сказал Мичел.

Клуб продал украинского форварда Артема Довбика в «Рому» ориентировочно за 35 миллионов евро + бонусы.

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Иван Зинченко Источник: Marca
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