Тренер Жироны рассказал, как воспринял продажу Довбика и Савио

Наставник «Жироны» Мичел рассказал, что спокойно воспринял уход многих ведущих исполнителей, так как понимает, что клубу нужно зарабатывать деньги.

«Савиньо и Довбик? Ситуация с продажей лидеров была очень простой и понятной. Мне в клубе всегда говорили, что нам необходимо продавать игроков, чтобы быть финансово стабильными».

«У меня есть уверенность, что менеджмент все делает правильно. Часть денег реинвестируется в новых футболистов», – сказал Мичел.

Клуб продал украинского форварда Артема Довбика в «Рому» ориентировочно за 35 миллионов евро + бонусы.