Тренер Жироны рассказал, как воспринял продажу Довбика и Савио
Мичел понимал, что лидерам придется уйти
Наставник «Жироны» Мичел рассказал, что спокойно воспринял уход многих ведущих исполнителей, так как понимает, что клубу нужно зарабатывать деньги.
«Савиньо и Довбик? Ситуация с продажей лидеров была очень простой и понятной. Мне в клубе всегда говорили, что нам необходимо продавать игроков, чтобы быть финансово стабильными».
«У меня есть уверенность, что менеджмент все делает правильно. Часть денег реинвестируется в новых футболистов», – сказал Мичел.
Клуб продал украинского форварда Артема Довбика в «Рому» ориентировочно за 35 миллионов евро + бонусы.
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