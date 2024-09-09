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  4. «Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
Испания
09 сентября 2024, 17:44 |
1208
0

«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика

Спортивный директор клуба Кике Карсель заявил, что «Жирона» – команда продаж

09 сентября 2024, 17:44 |
1208
0
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный директор каталонской «Жироны» Кике Карсель рассказал, почему клуб отпустил Артема Довбика в римскую «Рому»:

«Рынок был очень открыт. Временами я думал, что он может остаться, но когда «Рома» приблизились к нашим условиям, удержать его стало сложнее. Было важно продавать игроков, чтобы продемонстрировать то, что мы говорили годами, что мы - команда продаж. Это было хорошее время для улучшения бюджета.

Найти замену Довбику было сложно, и мы искали похожие на него профайлы. Кандидатура Абеля Руиса была понятна даже если бы Довбик остался. Миовски провел два хороших сезона с точки зрения голов в слабом чемпионате, но так же было и с Довбыком. Мы искали игрока подходящего возраста и с энергией, а Абель и Миовски соответствовали этому требованию».

Напомним, «Рома» подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за «волков» 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.

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Кике Карсель Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Diari de Girona
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