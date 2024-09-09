Скаут: «Итальянские клубы пару лет интересовались Довбиком»

Известный скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua ответил на вопрос о том, почему главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси так хотел видеть в команде Артема Довбика:

«Артем Довбик в Серии А – это факт, который мог произойти еще до перехода в испанскую «Жирону». Вот уже пару лет как итальянские клубы предметно интересовались украинским центрфорвардом, однако по разным причинам этот трансфер удалось провести лишь этим летом.

Рома в целом и ее главный тренер Де Росси действительно боролись за украинца после его сверхудачного сезона в Ла Лиге. Объяснить, почему именно «Рома» и почему настолько сильно его хотел молодой главный тренер, достаточно непросто, но если подвести это под одну фразу, то объяснение такое – большой, забивной, быстрый центрфорвард, который находится в рассвете своих лет и за такие деньги – это удачная покупка для клуба».