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  4. Скаут: «Итальянские клубы пару лет интересовались Довбиком»
Италия
09 сентября 2024, 15:05 |
286
0

Скаут: «Итальянские клубы пару лет интересовались Довбиком»

Алекс Великих – о переходе украинца в «Рому»

09 сентября 2024, 15:05 |
286
0
Скаут: «Итальянские клубы пару лет интересовались Довбиком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua ответил на вопрос о том, почему главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси так хотел видеть в команде Артема Довбика:

«Артем Довбик в Серии А – это факт, который мог произойти еще до перехода в испанскую «Жирону». Вот уже пару лет как итальянские клубы предметно интересовались украинским центрфорвардом, однако по разным причинам этот трансфер удалось провести лишь этим летом.

Рома в целом и ее главный тренер Де Росси действительно боролись за украинца после его сверхудачного сезона в Ла Лиге. Объяснить, почему именно «Рома» и почему настолько сильно его хотел молодой главный тренер, достаточно непросто, но если подвести это под одну фразу, то объяснение такое – большой, забивной, быстрый центрфорвард, который находится в рассвете своих лет и за такие деньги – это удачная покупка для клуба».

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Алекс Великих Артем Довбик Рома Рим Даниэле Де Росси
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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