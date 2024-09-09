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Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 15:05 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:52
686
0

ОФИЦИАЛЬНО. 20-летний полузащитник Руха продолжит карьеру в Первой лиге

Андрей Столярчук присоединился к Подолью на правах аренды

09 сентября 2024, 15:05 | Обновлено 09 сентября 2024, 15:52
686
0
ОФИЦИАЛЬНО. 20-летний полузащитник Руха продолжит карьеру в Первой лиге
ФК Рух. Столярчук

20-летний хавбек львовского «Руха» Андрей Столярчук будет выступать на правах аренды в хмельницком «Подолье», которое играет в Первой лиге. Аренда сделка рассчитана до конца 2024 года.

«Подолье» выступает в Первой лиге и после 5 туров занимает 5 место, имея в своем активе 6 очков.

Андрей Столярчук сыграл за «Рух» 3 матча, в которых забил 1 гол. Кроме того, в сезоне 2023/24 полузащитник провел 8 матчей за «Рух-2» и также отличился 1 голом. Ранее воспитанник желто-черных в составе «Руха U-19» дважды становился чемпионом Украины среди юношеских команд и играл за львовян в Юношеской лиге УЕФА.

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Рух Львов Подолье Хмельницкий Андрей Столярчук (футболист) трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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