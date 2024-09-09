ОФИЦИАЛЬНО. 20-летний полузащитник Руха продолжит карьеру в Первой лиге

20-летний хавбек львовского «Руха» Андрей Столярчук будет выступать на правах аренды в хмельницком «Подолье», которое играет в Первой лиге. Аренда сделка рассчитана до конца 2024 года.

«Подолье» выступает в Первой лиге и после 5 туров занимает 5 место, имея в своем активе 6 очков.

Андрей Столярчук сыграл за «Рух» 3 матча, в которых забил 1 гол. Кроме того, в сезоне 2023/24 полузащитник провел 8 матчей за «Рух-2» и также отличился 1 голом. Ранее воспитанник желто-черных в составе «Руха U-19» дважды становился чемпионом Украины среди юношеских команд и играл за львовян в Юношеской лиге УЕФА.