Скаут рассказал, как в Италии отреагировали на номинацию Довбика на ЗМ

Скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua рассказал о том, как в Италии отреагировали на включение Артема Довбика в число номинантов на Золотой мяч-2024:

«Да, спустя 18 лет украинский футболист попал в список претендентов на престижную премию «Золотой мяч», и это уже само по себе достижение, о котором стоит говорить.

Но в Италии отнеслись к этому более спокойно, и думаю тут дело не только в том, что нет ни одного итальянского футболиста среди номинантов, о чем в негативном плане много говорят в Италии, но и в том, что Довбик для Серии А пока что – нераскрытый потенциал. Если бы новость о включении Артема в список претендентов совпала бы с новостями о забитых Артемом голов за «Рому» в первых трех турах, то и эффект был бы иным».