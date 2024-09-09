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  4. Скаут рассказал, как в Италии отреагировали на номинацию Довбика на ЗМ
Италия
09 сентября 2024, 14:06 | Обновлено 09 сентября 2024, 14:16
436
0

Скаут рассказал, как в Италии отреагировали на номинацию Довбика на ЗМ

Форвард «Ромы» включен в число претендентов на награду

09 сентября 2024, 14:06 | Обновлено 09 сентября 2024, 14:16
436
0
Скаут рассказал, как в Италии отреагировали на номинацию Довбика на ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua рассказал о том, как в Италии отреагировали на включение Артема Довбика в число номинантов на Золотой мяч-2024:

«Да, спустя 18 лет украинский футболист попал в список претендентов на престижную премию «Золотой мяч», и это уже само по себе достижение, о котором стоит говорить.

Но в Италии отнеслись к этому более спокойно, и думаю тут дело не только в том, что нет ни одного итальянского футболиста среди номинантов, о чем в негативном плане много говорят в Италии, но и в том, что Довбик для Серии А пока что – нераскрытый потенциал. Если бы новость о включении Артема в список претендентов совпала бы с новостями о забитых Артемом голов за «Рому» в первых трех турах, то и эффект был бы иным».

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Алекс Великих Рома Рим Артем Довбик Золотой мяч
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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