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Лига наций
09 сентября 2024, 14:22 |
1010
0

Знаменитый форвард Динамо дал совет молодым игрокам сборной Украины

Виктор Хлус хочет, чтобы молодежь пересмотрела свое отношение к делу

09 сентября 2024, 14:22 |
1010
0
Знаменитый форвард Динамо дал совет молодым игрокам сборной Украины
ФК Динамо Киев. Виктор Хлус

Знаменитый форвард киевского «Динамо» Виктор Хлус в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал совет молодым игрокам национальной сборной Украины:

«Мне хочется лишь одного: чтобы они пересмотрели свое отношение к делу. Да, тяжело, тяжело. Да, два дня между официальными матчами Лиги наций мало для того, чтобы перестроиться. Но как бы там ни было, а в современном футболе на первом месте стоит самоотдача. Нельзя играть в полсилы или пытаться обыграть соперника, выкладываясь только на 90 процентов. Даже с Албанией.

Те времена, когда можно было легко победить команду из не слишком развитой футбольной страны, уже прошли. Сейчас все соперники физически крепкие, все умеют играть в футбол. Так вот, к тем 90 процентам нужно еще добавлять 10, как делают все сборные. Тем более, что каждая из представителей группы В1 – те же Грузия, Чехия и Албания – практически равные по уровню команды. У всех на первом месте стоят самоотдача и креатив».

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Виктор Хлус сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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