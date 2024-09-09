10 сентября молодежная сборная Украины проведет поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21 против команды Северной Ирландии.

В предыдущем матче, состоявшемся 6 сентября, украинская команда в Риге одолела Сербию (2:1).

Об этой встрече и ходе подготовки к противостоянию с Северной Ирландией рассказал полузащитник Назар Волошин:

«Очень хорошо играли, добились положительного результата. Я очень счастлив, что мы победили и взяли три очка. Правда, в первые 20 минут у нас получалось далеко не все.

Ничья сборной Англии облегчит нам дальнейшую борьбу в группе, но мы смотрим на свою игру и с каждым матчем двигаемся вперед. Хотим побеждать каждый раз. Действительно, неожиданностью стало то, что англичане сыграли 0:0.

Готовимся к Северной Ирландии. Думаю, что будет качественная игра с большим количеством борьбы. И мы будем настраиваться на победу».

Поединок отбора к Евро-2025 U-21 между сборными Северной Ирландии и Украины пройдет в Баллимине 10 сентября в 21:45 по киевскому времени.

ВОЛОШИН: «Ничья сборной Англии U-21 облегчит нам борьбу в группе»