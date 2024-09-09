Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВОЛОШИН: «Ничья сборной Англии U-21 облегчит нам борьбу в группе»
Молодежные турниры
09 сентября 2024, 13:01 | Обновлено 09 сентября 2024, 13:24
216
0

ВОЛОШИН: «Ничья сборной Англии U-21 облегчит нам борьбу в группе»

10 сентября украинская молодежка сыграет против команды Северной Ирландии

09 сентября 2024, 13:01 | Обновлено 09 сентября 2024, 13:24
216
0
ВОЛОШИН: «Ничья сборной Англии U-21 облегчит нам борьбу в группе»
УАФ

10 сентября молодежная сборная Украины проведет поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21 против команды Северной Ирландии.

В предыдущем матче, состоявшемся 6 сентября, украинская команда в Риге одолела Сербию (2:1).

Об этой встрече и ходе подготовки к противостоянию с Северной Ирландией рассказал полузащитник Назар Волошин:

«Очень хорошо играли, добились положительного результата. Я очень счастлив, что мы победили и взяли три очка. Правда, в первые 20 минут у нас получалось далеко не все.

Ничья сборной Англии облегчит нам дальнейшую борьбу в группе, но мы смотрим на свою игру и с каждым матчем двигаемся вперед. Хотим побеждать каждый раз. Действительно, неожиданностью стало то, что англичане сыграли 0:0.

Готовимся к Северной Ирландии. Думаю, что будет качественная игра с большим количеством борьбы. И мы будем настраиваться на победу».

Поединок отбора к Евро-2025 U-21 между сборными Северной Ирландии и Украины пройдет в Баллимине 10 сентября в 21:45 по киевскому времени.

ВОЛОШИН: «Ничья сборной Англии U-21 облегчит нам борьбу в группе»

По теме:
ЯРМОЛЮК: «С Северной Ирландией будем диктовать игру на своих условиях»
Где смотреть онлайн матч Евро-2025: Северная Ирландия U-21 – Украина U-21
Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Украины по футболу U-21 сборная Северной Ирландии по футболу U-21 Северная Ирландия - Украина Евро-2025 U-21 сборная Англии по футболу U-21 Назар Волошин сборная Сербии по футболу U-21 Украина - Сербия
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
Футбол | 08 сентября 2024, 23:00 24
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»

Бывший нападающий сборной Украины прокомментировал поражение от Албании

«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
Футбол | 09 сентября 2024, 08:57 11
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым

Евгений Левченко высказался о возможном увольнении главного тренера «сине-желтых»

Не из Динамо и Шахтера. Известны лучший игрок и тренер августа в УПЛ
Футбол | 09.09.2024, 12:52
Не из Динамо и Шахтера. Известны лучший игрок и тренер августа в УПЛ
Не из Динамо и Шахтера. Известны лучший игрок и тренер августа в УПЛ
Новый вариант. Зидан может вскоре возглавить легендарный клуб. Это не Реал
Футбол | 09.09.2024, 07:40
Новый вариант. Зидан может вскоре возглавить легендарный клуб. Это не Реал
Новый вариант. Зидан может вскоре возглавить легендарный клуб. Это не Реал
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 08.09.2024, 18:28
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
07.09.2024, 23:44 341
Футбол
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
07.09.2024, 09:52 30
Футбол
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
07.09.2024, 08:57 54
Футбол
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
08.09.2024, 18:50 15
Футбол
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
07.09.2024, 19:51 1
Бокс
Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
07.09.2024, 13:08 70
Футбол
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
07.09.2024, 08:22 10
Бокс
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
09.09.2024, 06:21 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем