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  4. Скаут спрогнозировал, сколько забьет Довбик в Серии А
Италия
09 сентября 2024, 12:58 |
505
0

Скаут спрогнозировал, сколько забьет Довбик в Серии А

Алекс Великих – о перспективах украинского форварда в «Роме»

09 сентября 2024, 12:58 |
505
0
Скаут спрогнозировал, сколько забьет Довбик в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua ответил на вопрос о том, подходит ли форвард «Ромы» Артем Довбик в стиль Серии А:

«Считаю, что Артем подходит под стиль Серии А, также, впрочем, как и в Бундеслиге он бы нашел себя. Но уже сейчас понятно, что легкость игры против защиты соперников, как это было в Ла Лиге, нужно забывать и настраиваться на то, что он получает в чемпионате Италии.

Несмотря на не самый лучший старт, продолжаю считать, что Довбик будет забивать, будет это делать в «Роме» и регулярно. В двойную цифру (10 и более голов, – прим.) он попадет точно».

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Алекс Великих Рома Рим Артем Довбик Серия A
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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