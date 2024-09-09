Скаут спрогнозировал, сколько забьет Довбик в Серии А

Скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua ответил на вопрос о том, подходит ли форвард «Ромы» Артем Довбик в стиль Серии А:

«Считаю, что Артем подходит под стиль Серии А, также, впрочем, как и в Бундеслиге он бы нашел себя. Но уже сейчас понятно, что легкость игры против защиты соперников, как это было в Ла Лиге, нужно забывать и настраиваться на то, что он получает в чемпионате Италии.

Несмотря на не самый лучший старт, продолжаю считать, что Довбик будет забивать, будет это делать в «Роме» и регулярно. В двойную цифру (10 и более голов, – прим.) он попадет точно».