Скаут спрогнозировал, сколько забьет Довбик в Серии А
Алекс Великих – о перспективах украинского форварда в «Роме»
Скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua ответил на вопрос о том, подходит ли форвард «Ромы» Артем Довбик в стиль Серии А:
«Считаю, что Артем подходит под стиль Серии А, также, впрочем, как и в Бундеслиге он бы нашел себя. Но уже сейчас понятно, что легкость игры против защиты соперников, как это было в Ла Лиге, нужно забывать и настраиваться на то, что он получает в чемпионате Италии.
Несмотря на не самый лучший старт, продолжаю считать, что Довбик будет забивать, будет это делать в «Роме» и регулярно. В двойную цифру (10 и более голов, – прим.) он попадет точно».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Награды получили Александр Назаренко из «Полесья» и Руслан Ротань из «Александрии»
Киевляне уверенно переиграли Полесье Ставки со счетом 8:1