Капитан Милана может уйти свободным агентом
Переговоры с Давиде Калабрией по новому контракту не ведутся
Капитан «Милана» Давиде Калабрия может покинуть клуб летом 2025 года в качестве свободного агента. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Контракт Калабрии с «Миланом» истекает в конце сезона, нового соглашения 27-летнему защитнику «россонери» пока что не предлагали. Минувшим летом Калабрией интересовался ряд клубов, включая «Галатасарай», однако игрок все предложения отклонил.
Калабрия является воспитанником «Милана». Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
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