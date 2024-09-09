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Италия
09 сентября 2024, 12:46 |
310
0

Капитан Милана может уйти свободным агентом

Переговоры с Давиде Калабрией по новому контракту не ведутся

09 сентября 2024, 12:46 |
310
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Капитан Милана может уйти свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Калабрия

Капитан «Милана» Давиде Калабрия может покинуть клуб летом 2025 года в качестве свободного агента. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Калабрии с «Миланом» истекает в конце сезона, нового соглашения 27-летнему защитнику «россонери» пока что не предлагали. Минувшим летом Калабрией интересовался ряд клубов, включая «Галатасарай», однако игрок все предложения отклонил.

Калабрия является воспитанником «Милана». Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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Давиде Калабрия Милан свободный агент трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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