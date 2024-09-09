Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чехия – Украина. Предматчевая пресс-конференция Реброва. Смотреть LIVE
Лига наций
09 сентября 2024, 12:32 | Обновлено 09 сентября 2024, 13:26
388
0

Чехия – Украина. Предматчевая пресс-конференция Реброва. Смотреть LIVE

Начало запланировано в 18:30

09 сентября 2024, 12:32 | Обновлено 09 сентября 2024, 13:26
388
0
Чехия – Украина. Предматчевая пресс-конференция Реброва. Смотреть LIVE
УАФ

10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Сегодня, 9 сентября, запланирована предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Начало запланировано в 18:30 по Киеву. Посмотреть ее можно будет на Youtube-канале УАФ.

Чехия – Украина. Предматчевая пресс-конференция Реброва. Смотреть LIVE

По теме:
Маркевич назвал одну причину, которая помешала Украине победить Албанию
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
МАРКЕВИЧ: «На чехов нужно бросить в бой Степаненко, Ярмоленко, Зинченко»
сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина Сергей Ребров смотреть онлайн пресс-конференция
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Футбол | 09 сентября 2024, 08:41 9
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании

Олега Федорчука не впечатлили Шапаренко и Судаков

Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Футбол | 09 сентября 2024, 07:10 22
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола

Первую позицию в рейтинге занимает аргентинец Лионель Месси

«Нам не дали». Капитан Кривбасса высказался о доигрывании матча с Шахтером
Футбол | 09.09.2024, 09:13
«Нам не дали». Капитан Кривбасса высказался о доигрывании матча с Шахтером
«Нам не дали». Капитан Кривбасса высказался о доигрывании матча с Шахтером
Скаут: «В Италии критика Довбика нарастает от матча к матчу»
Футбол | 09.09.2024, 12:26
Скаут: «В Италии критика Довбика нарастает от матча к матчу»
Скаут: «В Италии критика Довбика нарастает от матча к матчу»
Дебют Герреро. Динамо разгромило любительское Полесье, отгрузив 8 голов
Футбол | 08.09.2024, 19:11
Дебют Герреро. Динамо разгромило любительское Полесье, отгрузив 8 голов
Дебют Герреро. Динамо разгромило любительское Полесье, отгрузив 8 голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
08.09.2024, 23:00 25
Футбол
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
08.09.2024, 18:50 15
Футбол
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
07.09.2024, 23:45 41
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
08.09.2024, 00:50 60
Футбол
Превзошел Федерера. Синнеру покорился исторический рекорд в мужском туре
Превзошел Федерера. Синнеру покорился исторический рекорд в мужском туре
07.09.2024, 08:39 1
Теннис
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
08.09.2024, 10:40
Теннис
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
07.09.2024, 08:57 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем