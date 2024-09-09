Чехия – Украина. Предматчевая пресс-конференция Реброва. Смотреть LIVE
Начало запланировано в 18:30
10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.
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Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Сегодня, 9 сентября, запланирована предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Начало запланировано в 18:30 по Киеву. Посмотреть ее можно будет на Youtube-канале УАФ.
Чехия – Украина. Предматчевая пресс-конференция Реброва. Смотреть LIVE
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