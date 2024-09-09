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Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 12:52 | Обновлено 09 сентября 2024, 12:56
408
0

Не из Динамо и Шахтера. Известны лучший игрок и тренер августа в УПЛ

Награды получили Александр Назаренко из «Полесья» и Руслан Ротань из «Александрии»

09 сентября 2024, 12:52 | Обновлено 09 сентября 2024, 12:56
408
0
Не из Динамо и Шахтера. Известны лучший игрок и тренер августа в УПЛ
ФК Полесье. Александр Назаренко

Украинская Премьер-лига опубликовала итоги голосования по определению лучшего футболиста и тренера отечественного чемпионата по итогам августа.

В рейтинге торжествовали представители житомирского «Полесья» и «Александрии». Вингер Александр Назаренко стал лучшим игроком, набрав 41% голосов и опередив Александра Пихаленка из «Динамо» (34.5%), Кирилла Ковальца из «Александрии» (12.6%) и Игоря Краснопира из «Руха» (11.9%).

Лучшим тренером месяца признали рулевого «Александрии» Руслана Ротаня (31.7%), опередив наставников «Динамо» Александра Шовковского (31.3%), «Полесья» Имада Ашура (29.3%) и «Руха» Виталия Пономарева (7.7%).

Напомним, что в августе «Александрия» под руководством Ротаня провела 4 матча, одержав 4 победы, а вингер житомирян Александр Назаренко в 4 поединках своей команды отметился 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок Полесье Житомир лучший тренер Александр Назаренко (футбол) Руслан Ротань Александрия
Дмитро Вербинський Источник: УПЛ-ТВ
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