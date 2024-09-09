Команду Миколенко может возглавить бывший тренер Шахтера

Совладелец «Кристал Пэлас» Джон Текстор проявляет интерес к покупке другого клуба английской Премьер-лиги – «Эвертона».

Чтобы осуществить сделку американцу сперва потребуется избавиться от акций «стекольщиков», однако это не является большой проблемой и Текстор уже ведет переговоры с Фархадом Мошири о покупке «ирисок».

Если Текстору все-таки удастся стать владельцем «Эвертона», то бизнесмен твердо намерен произвести смену главного тренера. Нынешний «рулевой» команды Миколенко Шон Дайч не видится Текстору подходящей фигурой для успешной работы.

Вместо Дайча Текстор хочет позвать в «Эвертон» португальца Абела Феррейру, работающего сейчас в Бразилии с «Палмейрасом» или его соотечественника Паулу Фонсеку, летом этого года возглавившего «Милан».

За обоих наставников придется платить компенсации, однако Текстор, похоже, неплохо разбирается в футбольных тренерах, так как именно ему приписывают идею приглашения в «Кристал Пэлас» Оливера Гласнера, который зарекомендовал себя в стане «стекольщиков» успешным специалистом.

«Эвертон» крайне неудачно начал новый сезон в АПЛ, проиграв все три стартовых матча. Ныне «ириски» занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата.