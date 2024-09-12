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Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 07:30 |
2772
2

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Карпаты

14 сентября в 18:00 состоится матч 6-го тура УПЛ

12 сентября 2024, 07:30 |
2772
2
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Карпаты
УПЛ

В субботу, 14 сентября, в 18:00 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После четырех сыгранных матчей в активе «Шахтера» шесть очков. «Карпаты» провели пять поединков, в которых набрали пять очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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ZloyDeda
До суботи ще стільки часу, а вони вже Шахтар рекламують Гроші на рахунок прийшли?
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+1
Roman Skolozdra
Матч на Арені Львів, хіба ні?
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+1
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