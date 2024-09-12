Украина. Премьер лига12 сентября 2024, 07:30 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Карпаты
14 сентября в 18:00 состоится матч 6-го тура УПЛ
12 сентября 2024, 07:30 |
2772
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В субботу, 14 сентября, в 18:00 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Карпаты».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
После четырех сыгранных матчей в активе «Шахтера» шесть очков. «Карпаты» провели пять поединков, в которых набрали пять очков.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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